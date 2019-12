Foppolo-Carona di nuovo in pista «Ma riapriremo pure San Simone»

Da ieri aperti. Il sindaco Carletti: non ci siamo dimenticati di Valleve E a Valtorta tracciato intitolato a Busi. «Il successo della stazione è merito anche suo».

Piste perfettamente innevate e un sole splendente dopo una mattinata di burrasca. Foppolo e Carona non potevano trovare momento migliore per festeggiare il via della stagione sciistica ma anche la nuova gestione guidata da Stefano Dentella di Aviatico.

Sul piazzale di arrivo della Quarta Baita il parterre è di amministratori e maestri di sci. «Non è stato facile, e tra mille difficoltà – dicono il sindaco di Foppolo Gloria Carletti e l’assessore di Carona Angelo Bagini – siamo qui a inaugurare la stagione. Anche con una buona dose di fortuna, vista la tanta neve scesa». Poi l’annuncio di Carletti: «La stazione si chiama Foppolo-Carona Ski - dice - ma non ci siamo dimenticati di San Simone. L’obiettivo è riaprire anche lì».