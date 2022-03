Forza, passione e tenerezza, ad Alzano il ricordo dell’ostetrica Ivana Valoti

A due anni di distanza Alzano Lombardo ricorda i giorni più terribili della pandemia con un pensiero speciale per i suoi defunti. Le celebrazioni per la giornata nazionale a ricordo delle vittime del Covid-19, in programma il 18 marzo, sono state aperte da un appuntamento speciale all’Ospedale Pesenti Fenaroli: l’aula multimediale ora porta il nome di Ivana Valoti, l’ostetrica di Nembro scomparsa il 15 marzo del 2020 , conosciuta e stimata in tutta la Valle Seriana. Due anni fa morì durante la pandemia