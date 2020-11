Fu investita da un’auto a Ponte Nossa Mamma di Trescore muore a 53 anni

Era il 13 novembre 2019: da quel giorno non si è più ripresa. Lascia anche due figli maggiorenni. Molto conosciuta in paese, dove aveva gestito un negozio di parrucchiera.

Non ce l’ha fatta Gabriella Danzi, la donna di 53 anni, sposata con due figli, che l’anno scorso era stata investita da una macchina a Ponte Nossa. Da quel momento non si è più ripresa, è rimasta in stato vegetativo e giovedì il suo cuore ha smesso di battere. L’ultimo saluto sarà oggi alle 14,30 nella parrocchiale di Trescore, paese in cui viveva e dove era molto conosciuta: aveva gestito un negozio di acconciature e aveva una grande passione per lo jogging. Il grave incidente in cui è rimasta coinvolta, si era verificato mercoledì 13 novembre 2019 intorno alle 17,30 lungo la provinciale 35 della Valle Seriana, a Ponte Nossa. La 53enne fu travolta da una Peugeot 308 guidata da un anziano milanese, mentre stava attraversando la strada lontano dalle strisce, nei pressi dell’area di servizio Agip.