Fuga di villeggianti in Presolana «Ma ora basta, vietato raggiungerci»

Ma l’appello di questi giorni del sindaco di Onore Michele Schiavi, «Ricordiamo che è vietato raggiungere le seconde case! #restateacasa» postato sui social venerdì non è da sottovalutare.

A Castione della Presolana, regina delle seconde case, in molti hanno scelto, in tempi non sospetti, di trasferire i nonni con le badanti o intere famiglie ai piedi della Regina delle Orobie. «Sono aperte almeno il 20% delle seconde case – afferma il sindaco Angelo Migliorati – sono tanti anziani ma anche famiglie con bambini, non solo a Castione Bratto e Dorga, ma anche in Pora. Stimiamo possano essere tra le 5 e le 6 mila persone. E lo sappiamo perché molti di loro hanno chiamato in questi giorni in ufficio per chiedere aiuto e usufruire dei servizi attivati per over 65. La sensazione è che molti, nonostante i divieti, stiano continuando a salire».