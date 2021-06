Funivia Selvino-Albino: scatta l’alert di un sensore, stop alle corse fino all’8 giugno

Anomalia tecnica a un sensore, uno dei due (come da normative i controlli sono doppi), che segnalano eventuali problemi all’impianto dei freni: per questo le corse della funivia Selvino-Albino sono state sospese ieri e lo resteranno fino all’8 giugno, per consentire l’intervento di sistemazione del guasto alla ditta di Bolzano che aveva eseguito già due anni fa la manutenzione straordinaria all’impianto. La comunicazione della sospensione del servizio è arrivata da Bergamo Trasporti che lo gestisce e che ha attivato già ieri il sistema delle corse sostitutive per mezzo dei pullman, pullman che fanno la spola dall’Altopiano ad Albino. Gli orari, fino a martedì 8 giugno, saranno i medesimi della funivia, dove già oggi sono attesi i tecnici bolzanini per un sopralluogo e per impostare il programma di risoluzione del guasto.