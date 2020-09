Giovane papà non riemerge dal lago Oggi l’autopsia, «conosceva quella zona»

Manuel Sonzogni, 41 anni di Gavarno, stava pescando in apnea sul Garda. Moglie e tre figli lo aspettavano sul gommone e hanno dato l’allarme non vedendolo più.

Era appena riemerso per portare un pesce appena pescato sul gommone, poi si è inabissato una seconda volta e non è più tornato in superficie. La moglie era sull’imbarcazione con i tre figli, ad aspettarlo. Ma passavano i minuti e lui non risaliva. Impossibile, hanno pensato i familiari. «Quel punto Manuel lo conosceva molto bene». Una familiare di Manuel Sonzogni, impresario 41enne di Gavarno Vescovado di Scanzorosciate, morto per annegamento nelle acque del lago di Garda nel comune bresciano di Toscolano Maderno, dà voce al dolore per la tragedia improvvisa.

Sabato pomeriggio Manuel, la moglie Sabrina e i tre figli, stavano trascorrendo un pomeriggio spensierato nel Bresciano. Come spesso era loro abitudine nei weekend estivi raggiungevano la zona con il camper e trascorrevano lì qualche giorno.