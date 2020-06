Giovanni, nove mesi di battaglia «Ci resterà il suo grande cuore»

«Vogliamo onorare la sua forza, il suo aver sempre lottato e la sua voglia di vivere fino alla fine». Roberta, Terry ed Enza sono le sorelle di Giovanni Moretti, deceduto domenica 21 giugno all’età di 43 anni, dopo aver lottato per 9 mesi contro una malattia . E proprio per questa sua forza d’animo ci tengono a ricordare il fratello nel momento più difficile: «Era una persona buonissima - dicono -, molto legata alla famiglia, di poche parole ma con il cuore grande. Se avevi bisogno di qualcosa lui c’era sempre».

Giovanni a settembre dell’anno scorso si trovava al mare in Sardegna, a Cagliari, dove era andato per raggiungere alcuni suoi amici. Era lì da due settimane quando il giorno prima di partire si è ammalato. Da quel momento è iniziato un lungo e difficile percorso per combattere la malattia che l’ha visto ricoverato prima all’ospedale Businco di Cagliari, poi alla fine di novembre in una clinica di riabilitazione sempre a Cagliari. In seguito, però, si è nuovamente aggravato e il 10 dicembre è stato trasportato all’Ospedale Borgo Roma di Verona, dove purtroppo è deceduto.