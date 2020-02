«Ho trovato un verme nel pesce» Curno, donna chiama i Nas

Questa la denuncia di una cliente del supermercato, che abita nella zona dell’Isola. Secondo il racconto della donna il pesce, acquistato per fresco e pulito da un addetto, è stato come di consueto passato nel pan grattato e negli aromi e quindi infornato a 200°C . A cuocere, insieme alla rana pescatrice, ci sarebbe stato però anche il grosso verme contenuto al suo interno, secondo quanto dichiarato dalla donna, che ha anche scattato e conservato anche delle fotografie per documentare la spiacevole vicenda.

La signora se ne è accorta a pranzo quasi ultimato, avvertendo all’istante una forte nausea. Recatasi immediatamente dal medico, è stata almeno in parte rassicurata: la cottura del pesce riduce notevolmente i rischi alla salute, che però non sono del tutto assenti. Per questo motivo le è stata prescritta una serie cospicua di esami: una eventuale infezione – a detta del medico - potrebbe infatti manifestarsi anche a distanza di giorni. La tappa successiva è stata la pescheria del centro commerciale - presso la quale tra l’altro aveva chiesto di mettere da parte altri 4 pesci dello stesso lotto per il padre e il resto della famiglia – e dove non ha esitato a segnalare l’accaduto.