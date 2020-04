Il basso Sebino piange Antonio Perani Farmacista e volontario infaticabile

Paratico. Aveva 84 anni, una settimana fa l’addio al fratello Achille. Punto di riferimento locale per i pellegrini a Lourdes, impegnato per l’Africa.

A poco meno di una settima dalla morte del fratello Achille, il coronavirus si è portato via anche Antonio Perani, da 58 anni farmacista a Paratico. Il triste annuncio della morte è stato comunicato dai figli attraverso i social. Una notizia che ha addolorato l’ intero basso Sebino, che ha sempre visto in lui un punto di riferimento insostituibile anche per la sua attività di volontariato. Lo storico farmacista, originario di Rovato, si è spento all’ età di 84 anni all’ ospedale di Brescia.

«Buon viaggio dottor Antonio. A lei rivolgo la mia gratitudine più profonda: mi ha insegnato a lavorare con passione e coraggio, mi ha mostrato cosa significa essere un professionista virtuoso, avveduto e sagace, audace, ingegnoso, accorto, garbato, premuroso e accudente, ciarliero e anche divertente e mi ha insegnato che, con uno sguardo, possiamo guardare negli occhi dei nostri pazienti e anche nel loro cuore. La sua generosità e dolcezza, insieme alle risate e agli abbracci strettissimi, rimarranno per sempre impressi nella mia anima. Oltre a un grande farmacista, c’ era l’ uomo, il marito, il papà e il nonno». Queste commoventi righe scritte su facebook da una sua collaboratrice, danno un senso alla figura del dottor Perani.