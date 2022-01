Il Covid taglia le corse della funivia Albino-Selvino: manca il personale

Il Covid-19 ci ha messo lo zampino un’altra volta e anche a livello di trasporto pubblico il costante aumento dei casi ha costretto Bergamo Trasporti a correre ai ripari e a sospendere alcune corse riguardanti la funivia che da Albino sale a Selvino.

Bergamo Trasporti ha comunicato che in considerazione della grave situazione derivante dall’emergenza epidemiologica attualmente in corso, da giovedì 13 gennaio, le corse feriali delle 10:14, 12:14, 15:44 e 19:14 da lunedì a sabato della funivia saranno temporaneamente sospese sino a nuova comunicazione. Inoltre, per la medesima motivazione, a decorrere da domenica 16 gennaio, il servizio festivo della funivia sarà temporaneamente sospeso sino a nuova comunicazione.