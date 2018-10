Il ponte di Trezzo chiude ai camion Da lunedì stop sopra le 3,5 tonnellate

L’ha deciso, in via provvisoria, il sindaco di Trezzo Danilo Villa, riducendo quindi di ben dieci volte il limite ora vigente. Attualmente, infatti, c’è già in vigore un divieto di passaggio sul viadotto per i camion ma esclusivamente per quelli dalle 35 tonnellate in su. Dall’inizio della prossima settimana, invece, potranno passarci sopra solo quelli che pesano meno di 3,5 tonnellate e, quindi, in pratica solo furgoni.