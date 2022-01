Il primo blog per cani e gatti inventato da una seriatese

È bergamasco e seriatese il primo social network in Italia per cani e gatti. Una app che rovescia la storia per cui la passeggiata col cane non è la scusa per incontrare una o più persone e il cane sta a guardare, ma è l’esatto opposto: l’incontro fra due cani, una sorta di lui e lei a quattro zampe, organizzato dai proprietari ai quali stavolta toccherà stare a guardare. «Anche i cani hanno bisogno di compagnia»: partendo da questa constatazione l’imprenditrice seriatese Tina Alogna, giovane donna di 36 anni, con evidente dimestichezza con la tecnologia più avanzata, nonché dotata di suggestive intuizioni, nell’anno di grazia 2021 ha avviato due nuove attività: l’app MeetMyPet per cani e gatti, e la nuova società TipTop Gas & Energia. Le si illuminano gli occhi mentre parla dell’una e dell’altra.

L’app è concepita nel lockdown del 2020, ma è lanciata un anno dopo, aprile 2021. Tina avverte e riscontra che nel periodo in cui tutti si era barricati nell’abitazione, è esponenzialmente aumentata la richiesta di animali domestici, anche per il tentativo di esorcizzare il surreale silenzio fra le mura domestiche.