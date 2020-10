«Io, medico, lascio la Sicilia per aiutarvi qui a Seriate»

Il Covid lui l’aveva già guardato negli occhi questa primavera, allo scoppio della pandemia, quando aveva scelto di lasciare la sua Sicilia e andare a Crema, nell’epicentro del nuovo coronavirus. Ora non ha esitato un attimo: ha scelto di nuovo di andare a dare una mano negli ospedali lombardi per combattere il Covid e ha scelto Bergamo, rispondendo a un bando e ottenendo un posto che durerà un anno, da libero professionista, per lavorare nei pronto soccorso di Seriate e di Alzano Lombardo.