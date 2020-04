«Io, sequestrato 33 giorni Ma il Covid è stato peggio»

«Pur nella drammaticità delle fasi del rapimento e delle lunghe ore trascorse ammanettato in un bugigattolo, chissà dove, ho sinceramente temuto maggiormente per la mia vita in questi giorni». Lo afferma senza esitazioni Francesco Doneda, 85 anni, imprenditore di Brembate colpito da coronavirus una ventina di giorni fa ma che ha avuto la fortuna, come 41 anni or sono, di uscire dal tunnel. Partiamo da lontano, dall’inoltrato pomeriggio del 21 maggio del 1979 in cui avvenne il sequestro.

Quel pomeriggio avrebbe dovuto lasciare l’allora Calcestruzzi Orobica (attuale Nuova Demi) di cui era responsabile, e raggiungere la cava operativa da oltre 60 anni a Brembate. Avrebbe dovuto unirsi ai fratelli, ai nipoti, a parenti, nella recita del rosario nella speciale struttura realizzata nel luogo di lavoro. Tradizione che la famiglia Doneda porta avanti da anni nella circostanza del mese di maggio, mese dedicato alla Madonna. Non ebbe il tempo nemmeno di uscire dall’ufficio che si è vide braccare da persone che senza mezzi termini manifestarono, armi alla mano, le loro intenzioni. Quello, insomma, era un sequestro. La prigionia si protrasse per 33 giorni, potè rivedere la luce il 24 giugno, dopo 33 giorni.