La bimba ha fretta e nasce sulla lettiga della Croce Rossa a Capriate

La mamma è salita sull’ambulanza e non c’è stato il tempo di arrivare in ospedale. L’emozione dell’equipaggio.

La piccola ha talmente fretta di nascere che i soccorsi non solo non hanno il tempo di arrivare in ospedale, ma nemmeno di partire da Capriate San Gervasio. Non appena è stata caricata sull’autoambulanza che l’avrebbe condotta al «Papa Giovanni XXIII», infatti, la signora ha dato alla luce la sua prima figlia. Entrambe, una giovane di origine egiziane e la bambina, stanno bene. Ad assistere al lieto evento, sabato alle 20,45, un equipaggio della Croce Rossa Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna.

«Spesso le ambulanze sono associate a eventi non piacevoli - racconta Diego Piazzalunga, uno dei tre volontari della Cri Bergamo Ovest presente quella sera a Capriate. Con lui anche Diego Bonasio e Vivian Mainetti –. Io ad esempio sono volontario da tre anni e prima di sabato sera avevo solo soccorso solo traumi, malori e ricoveri Covid. Insomma eventi tutt’altro che felici. E la vita ti sorprende. Era la prima volta per me e anche per gli altri due miei colleghi. Fortunatamente è andato tutto bene. Devo dire che quando ho sentito il primo pianto della bambina mi sono emozionato».