La Lombardia ritorna arancione dopo 7 giorni in rosso per errore

Sì, l’errore c’era. Come già si temeva giovedì nei corridoi della Regione. Un pasticcio colossale che ha mandato la Lombardia in zona rossa per sette giorni: si torna in arancione da domenica 24 gennaio, con una settimana d’anticipo. L’accordo che non si è trovato sul piano politico (e che ha rischiato di scivolare su quello giudiziario con un ricorso al Tar del Lazio in discussione lunedì, ma a questo punto inutile) si è trovato su una riconsiderazione dei dati. Non quelli esaminati ieri dalla Cabina di regia (in un’anomala e lunghissima seduta, persino in due tranche) e che vedono la Lombardia con un Rt allo 0,82, ma del monitoraggio dal 4 al 10 gennaio e che hanno determinato l’inserimento della Lombardia in zona rossa una settimana fa.

«Rettifica? No, aggiornamento»