La lunga battaglia di Guaitani «Dopo sei mesi ho sconfitto il Covid»

Prossimo obiettivo, un bastone. «Per muovermi uso ancora il deambulatore», dice Giancarlo Guaitani, «ma conto di abbandonarlo presto perché voglio arrivare a utilizzare quanto prima il bastone. Sarebbe un altro passo avanti, e lo dico in tutti i sensi». Si può star tranquilli che Guaitani, vittorioso da sempre sulle difficoltà della vita, riuscirà in fretta anche nel suo nuovo intento. Neppure il Covid è riuscito a fiaccarne lo spirito, neppure sei mesi di ospedale hanno potuto corroderne la tempra: sei mesi trascorsi lontano da Fara Gera d’Adda (dove è nato nel 1951 e da sempre abita) e dagli affetti, da moglie e figlie che, salutate a marzo in un crescendo d’angoscia, ha potuto riabbracciare soltanto a fine settembre.