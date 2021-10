La piccola ha fretta: Sophia nasce nel giardino di casa a San Lorenzo di Rovetta

Neanche il tempo di raggiungere l’auto per andare in ospedale: è nata nel giardinetto all’esterno della loro casa, a San Lorenzo di Rovetta, la piccola Sophia Romano.

La bimba è nata intorno alle 3.40 di mercoledì mattina 27 ottobre: appena mamma Sara ha avuto le doglie, non ha fatto a tempo a raggiungere l’auto ed ha partorito con l’aiuto del marito Alessio, nel giardinetto di casa, in zona Campagnola. La coppia aveva appena finito di scendere le scale dal secondo piano quando la piccola ha deciso che non poteva più aspettare, nemmeno il tempo di arrivare all’auto: è nata tra le braccia del papà che l’ha subito coperta e data in braccio alla mamma.

Parto rapidissimo e a lieto fine: Sara ha sentito dei forti dolori e ha allertato il marito per portarla in ospedale, ma non c’è stato tempo. Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce Blu, i sanitari hanno prima visitato e poi trasportato mamma e piccola all’ospedale di Seriate.