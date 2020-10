La Val Taleggio torna a respirare Riaperta la strada verso Gerosa

A tre sabati dalla chiusura il tracciato torna percorribile a senso unico alternato. Intervento decisivo di Via Tasso. Lunedì si chiude il bando per consolidare il ponte di Peghera

a viabilità della Val Taleggio, martoriata negli ultimi anni da criticità e frane continue, respira finalmente una bella boccata d’ossigeno grazie alla riapertura, sabato mattina, della Sp 24 chiusa da sabato 3 ottobre in seguito alla frana dovuta al maltempo dei giorni precedenti, scesa in località Foppa Calda (sul territorio del Comune di Val Brembilla). Lo smottamento di quella mattina aveva coinvolto un’intera corsia della strada, dove il torrente ha portato via 6 metri di muro, rendendo così obbligatoria la chiusura della stessa.