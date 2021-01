La «zona franca» dell’autostrada dove si mangia seduti al ristorante

È l’unico tipo di ristorazione con seduta al tavolo che non ha mai chiuso durante i vari lockdown che si sono succeduti per Covid: si trova nelle aree di servizio lungo la rete autostradale italiana.

Il motivo è che dal governo (come disposto anche con l’ultimo Dpcm) viene considerato un servizio pubblico indispensabile da garantire a chi si sposta servendosi dell’autostrada e che, quindi, deve rimanere aperto. Per molte persone però, soprattutto per coloro che risiedono nelle vicinanze, è diventato anche un punto di ritrovo (in sicurezza, perché valgono anche qui distanziamento e uso dei dispositivi dpi) per un pranzo in compagnia al coperto e seduti (magari dandosi appuntamento nella pausa lavorativa).