Ladro maldestro perde il bottino Tradito dalle «bionde», arrestato

Ha rubato le sigarette da un bar-pizzeria con rivendita di tabacchi di Parre, perdendo diversi pacchetti nella fuga come un maldestro Pollicino. Ma i carabinieri di Ardesio non sono arrivati all’italiano 34enne J.M. seguendo la «pista» delle bionde: poiché il locale ha subito di recente un altro furto (sono in corso le indagini per individuare il responsabile), i militari hanno deciso di arrivare dalla direzione presa la volta precedente dal ladro . Trovandosi praticamente tra le braccia il 34enne.