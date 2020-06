Lavori alla funivia di Selvino Da lunedì chiude per un mese

Il gruppo Arriva Sab fa sapere che «dal giorno 8 giugno la funivia Albino Selvino verrà chiusa per circa 4 settimane per l’effettuazione di verifiche magneto-induttive periodiche sull’integrità delle funi». In particolare i lavori di manutenzione riguarderanno «le verifiche sulle funi portanti – prosegue l’azienda –: è necessario provvedere al rifacimento delle teste fuse e allo scorrimento della fune stessa per effettuare il controllo del tratto di fune in appoggio sui piloni. Tali lavori ovviamente non possono essere effettuati ad impianto in funzione».

Disagi in vista, quindi, per tutti i pendolari che utilizzano la funivia per recarsi a valle e poi dirigersi in città con la Teb, dopo un passaggio obbligato con la navetta che conduce alla stazione albinese. La Sab ha predisposto come alternativa per i lavoratori, ma anche per i turisti e gli escursionisti, un servizio sostitutivo mediante autobus. L’orario dei pullman in partenza dal piazzale della funivia ad Albino e in arrivo sull’Altopiano è consultabile su www.bergamotrasporti.it/upload/orari/estivi/FUN.pdf.