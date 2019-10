Le spese per la galleria Montenegrone Un gigante tecnologico da 800 mila euro

Mille luci, 34 ventilatori, 98 telecamere e impianti sos: il cervello in tre cabine di comando. Il bilancio della Provincia per il tunnel più lungo della Bergamasca.

Una galleria dagli elevati standard di sicurezza a cui ora la Provincia ha aggiunto l’ultimo impianto che mancava (e che era stato «dimenticato» dall’Anas quando aveva provveduto alla sua realizzazione): la copertura radio necessaria ai soccorritori in caso di emergenza. Si tratta della galleria Montenegrone che si estende sulla ex statale 671 fra Villa di Serio e Scanzorosciate: è il più lungo tunnel (3,7 chilometri) in tutta la Bergamasca e la sua gestione è di competenza di via Tasso (che l’ha presa in carico da Anas nel 2008). Una gestione complessa visto la serie di impianti di cui la galleria è dotata, fondamentali prima di tutto per mantenere l’aerazione necessaria a tenere sotto i limiti di legge le sostanze inquinanti prodotte dalle migliaia di veicoli (fra i 15 e i 20 mila) che ogni giorno la percorrono.