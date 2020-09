L’escursione sul Venturosa con due amici Poi la caduta: Luca muore a 22 anni

L’ennesimo incidente, fatale, è accaduto su una delle montagne di casa e si è portato via Luca Bonaiti di San Giovanni Bianco: aveva solo 22 anni.

A nulla è valso purtroppo l’intervento immediato dell’equipaggio sanitario che ha raggiunto il ragazzo, precipitato per circa 400 metri, sul monte Venturosa, in Val Brembana. Il medico a bordo dell’elisoccorso, una volta arrivato dov’è stato ritrovato il giovane, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, causato dai numerosi traumi riportati nella caduta lungo il versante roccioso della montagna che separa San Giovanni Bianco da Camerata Cornello.