Lettera dei commercianti a Fontana «Bergamo diventi zona gialla»

Tre settimane di zona rossa hanno messo in ginocchio i commercianti bergamaschi. Per questo, confortati dai numeri di una ricerca dell’Università di Bergamo, e dall’andamento dei contagi, i presidenti di Ascom e Confesercenti hanno scritto al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, perché chieda al ministro della Salute un salto doppio da subito, almeno per la nostra provincia, da zona rossa a zona gialla. Il passaggio a quella arancione che potrebbe concretizzarsi nel fine settimana non basterebbe infatti a ridare fiato al commercio, tornato in semi lockdown dall’inizio di novembre.

La lettera spedita in Regione fa seguito a un’altra richiesta, rimasta inascoltata, che le associazioni avevano già inoltrato a Fontana alla vigilia dell’istituzione della zona rossa. «Queste tre settimane sono state terribili per le ripercussioni economiche sulle imprese del terziario bergamasco, già provate», si legge nella missiva firmata dai presidenti di Ascom e Confesercenti, Giovanni Zambonelli ed Antonio Terzi, e inviata anche agli assessori regionali bergamaschi Claudia Terzi e Lara Magoni, e al presidente della Camera di Commercio Carlo Mazzoleni. Una richiesta avanzata con senso di responsabilità, assicurano.