L’Italia è agli ottavi! Zaccagni ferma la Croazia al 98’

In avvio di ripresa arriva il vantaggio della Croazia, la cui pressione si è fatta sempre più insistente. Al 53’ il calcio di rigore (fallo di mano di Frattesi) parato da Donnarumma a Modric, che due minuti più tardi si riscatta segnando su respinta dopo una conclusione ravvicinata di Budimir. L’Italia fa di tutto per riagguantare il pareggio, ma senza rendersi pericolosa con continuità, nonostante l’ingresso di Scamacca a un quarto d’ora dalla fine. Fino all’ottavo minuto di recupero, quando Zaccagni - entrato pochi minuti prima - viene servito sulla sinistra e con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro, mette il pallone sotto l’incrocio dei pali, qualificando l’Italia al prossimo turno. Ora c’è la Svizzera, sabato 29 giugno.

Le formazioni

Spalletti rivoluziona il suo undici, sperando di vedere qualcosa di diverso rispetto alla brutta sconfitta contro la Spagna. Dopo due partite da titolare, Scamacca partirà dalla panchina. Al suo posto, in avanti, c’è Retegui del Genoa. Dimarco viene spostato in avanti, al posto di Chiesa, mentre sulla destra c’è Raspadori al posto di Frattesi. Come terzino sinistro, quindi, ecco Darmian. Nella Croazia, prima da titolare nel torneo per l’atalantino Mario Pasalic.