L’Italia quasi tutta in giallo Ecco le zone ancora rosse

Sedici Regioni e la Provincia autonoma di Trento sono nella fascia che prevede restrizioni minime. La presenza di varianti fa scattare chiusure in Alto Adige e in alcune zone di Umbria, Abruzzo e Basso Molise.

Si apre all’insegna del giallo sempre più diffuso e del rosso localizzato la settimana alla fine della quale sarà probabilmente il nuovo governo di Mario Draghi a prendere le sue prime decisioni per il contrasto alla pandemia. Da lunedì 7 febbraio anche la Sardegna tornerà del colore che indica minime restrizioni, unendosi ad altre 15 Regioni e alla Provincia autonoma di Trento. Ma inizia anche il lockdown in Alto Adige, deciso per tre settimane dalle autorità locali, così come in provincia di Perugia e in alcuni comuni del Ternano e abruzzesi e in 27 comuni del Basso Molise, entrati in zona rossa su decisione della Regione.

Il resto d’Italia – Puglia, Sicilia e la parte restante dell’Umbria – resterà arancione. Passato il primo fine settimana in giallo per la maggior parte del Paese, con folle in città e sulle spiagge, mentre l’epidemia appare stabile su numeri ancora alti, ci si avvia a un’altra scadenza importante: la fine del divieto di spostamento tra Regioni (anche gialle) il 15 febbraio, con la decadenza del decreto varato per le feste di Natale. Bisognerà vedere cosa deciderà il nuovo esecutivo guidato da Draghi che, secondo alcune previsioni ,potrebbe giurare prima di venerdì, proprio il giorno del monitoraggio settimanale della cabina di regìa e delle eventuali ordinanze del ministro della Salute.