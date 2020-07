Lo scalo di Orio compie 50 anni «Il futuro è ora. Il Covid non ci ferma»

Un viaggio lungo 50 anni, con in tasca già il biglietto per i prossimi 50. L’aeroporto di Orio festeggia il suo primo mezzo secolo di vita in un anno difficile, difficilissimo, ma con tanta voglia di ricominciare. Cinquant’anni e 25 minuti dopo la firma di costituzione della Sacbo, il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, taglia il nastro della nuova area extra Schengen, benedetta dal vescovo emerito di Fidenza, Carlo Mazza che la definisce «quasi un segno profetico di speranza in questo tempo di faticosa uscita dalla pandemia». E nel frattempo ad ovest il cantiere del nuovo ampliamento procede a passo di carica.

Insomma, Orio non si ferma, e la colonna sonora scelta per il (davvero bello) filmato celebrativo pare fatta su misura, «Don’t stop me now» dei Queen. E forse non a caso, durante il verso che parla «di una tigre che sfida la gravità», appare il volto di Ilario Testa: 15 anni di presidenza consecutivi e tra i principali artefici del boom di un aeroporto «che all’inizio era poco più di un capannone» ricorda Nicola Zaccheo, presidente di Enac, nel suo intervento.