Lo Spirito del Pianeta a Valbrembo: gestirà il bar del centro sportivo

Lo Spirito del Pianeta è sbarcato a Valbrembo. E lo ha fatto assicurandosi, per i prossimi tre anni, la gestione del bar del centro sportivo di via don Milani, lungo la pista ciclopedonale che costeggia il torrente Quisa. «Il karma ci ha portato, dopo alcune opportunità sfumate in passato, in questo luogo magico, vicino alle nostre tradizioni e montagne», ha commentato Ivano Carcano, organizzatore de Lo Spirito del Pianeta.