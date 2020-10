Lo sport si interroga sullo stop forzato Petizione online: raccolte 30 mila firme

Da due giorni fra i dilettanti non si parla d’altro. L’ordinanza regionale di venerdì sera ha bloccato totalmente le attività sportive «di contatto» (prime squadre, ma anche e soprattutto settore giovanile), chiudendo i cancelli dei centri sportivi e le porte delle palestre. Bloccate le competizioni ufficiali, ma stop anche agli allenamenti: norme regionali che prevalgono sull’ultimo Dcpm, che su scala nazionale «salva» di vere competizioni.

Insomma, il Covid non risparmia nessuno, come peraltro si è visto con l’avvio dei campionati di calcio: sempre più lungo l’elenco delle gare rinviate, con provvedimenti presi d’ufficio di fronte ai tesserati positivi (che purtroppo non sono mancati nemmeno nella nostra provincia) o tamponi in attesa d’esito, con squadre in quarantena. Una situazione dettata evidentemente dall’acuirsi dell’emergenza sanitaria anche a livello lombardo, dove i contagi sono tornati a crescere in maniera esponenziale, ma che ha suscitato parecchio malumore fra gli addetti ai lavori. On line è stata persino promossa una petizione che sta raccogliendo adesioni. Reca il titolo «Modificare l’ordinanza 620 della Regione Lombardia: stop all’irragionevolezza» ed è stata lanciata questo sabato per chiedere di alleggerire le misure restrittive e in un paio di giorni ha quasi raggiunto la quota di circa 30.000 firme.