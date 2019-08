«Luce e gas, nuovi contratti al telefono?

Dite no, la truffa è dietro l’angolo»

La denuncia di Adiconsum Bergamo: «L’operatore si presenta a nome del nostro gestore e ci dice che la nostra offerta attuale è in scadenza a settembre. A partire da quel mese, continua il “finto” operatore, ci vedremo aumentare il costo dell’abbonamento di dieci euro mensili. Per ovviare, propone due possibili soluzioni: o chiudere la linea per poi riaprirla intestandola a un altro membro della famiglia, oppure cambiare temporaneamente operatore per poi ritornare con la vecchia tariffa “in scadenza“. Ed è qui che scatta la truffa. Sono le tecniche più usate per far cambiare gestore all’utente».