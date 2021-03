L’Ue presenta il pass Covid per viaggiare Green card entro giugno, Tre opzioni

Liberi di viaggiare. A trasformare in realtà quello che per il momento è solo una chimera potrebbe essere il nuovo pass Covid studiato dalla Commissione europea che spera così di salvare la libertà di movimento in Europa ed aiutare l’economia e il turismo a riprendersi dopo l’annus horribilis della pandemia. Consenso unanime degli Stati membri permettendo.

Il certificato proposto da Bruxelles è gratuito per i cittadini e consiste in un QR code da tenere nello smartphone o da stampare su carta, come quelli utilizzati per i biglietti aerei, con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare: essersi sottoposti alla vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone, oppure essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. C’è, insomma, la possibilità di scegliere che strada percorrere per varcare le frontiere nazionali. E questo perché, hanno spiegato il commissario Ue per la Giustizia Didier Reynders e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, «non si tratta di un passaporto vaccinale» ma più semplicemente di una green card «per evitare divisioni e blocchi» tra i Paesi Ue «e facilitare gli spostamenti».