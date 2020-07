Maldive della Val Seriana, riecco l’assalto Valvertova: noi non attrezzati, non venite

Dimentichiamoci la questione centraline idroelettriche: la Valvertova torna a far parlare di sè per il suo ambiente incontaminato che, s’è visto anche domenica 26 luglio, viene preso d’assalto nei fine settimana. A rchiviati i timori che le acque cristalline di questa piccola valle in comune di Vertova potessero essere sfruttate da impianti idroelettrici – la questione s’è chiusa alla fine del 2019 con il no del Tribunale delle acque e dopo quattro anni di schermaglie tar un’immobiliare bresciana, la Provincia e i Comuni di Vertova e Gazzaniga –, ora la notizia torna ad essere il forte richiamo che le «Maldive della Valle Seriana», come qualche poeta ha azzardato dire, esercitano sui turisti.

Numeri e preoccupazioni