Maleducazione, parroco bergamasco nel Mantovano chiude l’oratorio per far riflettere

A Cigognara (Mantova) Don Andrea Spreafico, sacerdote di 49 anni originario di Brignano ha dato lo «stop» per un giorno: «Non si è trattato di una punizione, serve per porsi una domanda fondamentale: per uscire dal mio spazio ed entrare in quello di una comunità mi viene chiesto di cambiare qualcosa di me, sono disposto a farlo?».