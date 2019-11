Maltempo: neve e Scirocco sulle Orobie E fa paura il pericolo delle valanghe

Le fotografie che hanno invaso le pagine e i profili dei social network, insieme ai loro like e ai loro commenti, raccontano che sulle Orobie c’è tanta neve arrivata in anticipo e, soprattutto, dopo un inverno, quello scorso, particolarmente avaro di precipitazioni. Così tanti appassionati, nel fine settimana, non hanno resistito al fascino degli scenari incantati delle cime innevate e si sono infilati gli sci con le pelli di foca ai piedi, oppure le ciaspole, oppure più semplicemente ghette e scarponi per salire di quota e gustarsi qualche panorama di cui il ricordo iniziava a sbiadirsi.