Mascheroni, 5 classi in quarantena Covid, positivo anche al Celeri di Lovere

Ancora classi in quarantena in provincia di Bergamo: questa settimana sono cinque le classi del liceo scientifico Mascheroni messe in quarantena da Ats, oltre a una classe del Decio Celeri di Lovere.

Poche decine di positivi su circa 200 mila persone che, tra studenti, docenti e personale Ata, fanno parte della popolazione scolastica orobica. Una percentuale di positivi irrisoria, di circa lo 0,03% sul totale. Gli studenti, da casa, non perdono le lezioni, ma seguono le attività grazie alla didattica a distanza e ai programmi di didattica digitale integrata predisposta dei singoli istituti. «Nel nostro caso si tratta di cinque classi – spiega il dirigente scolastico del Mascheroni, Ugo Punzi – in cui sono stati individuati altrettanti alunni positivi. I ragazzi hanno manifestato i sintomi a casa e Ats ha proceduto a prescrivere la quarantena per tutte le classi». Sintomi lievi per tutti.

«Sembrano stare bene – continua il preside – stanno facendo tutti didattica a distanza e sono tutti presenti e attivi alle lezioni online. Il comportamento dei ragazzi a scuola è irreprensibile, indossano le mascherine anche in classe e a tutti proviamo la temperatura all’ingresso. Le criticità sono all’ingresso e all’uscita dalla scuola, dove, inevitabilmente, si creano piccoli assembramenti. Vediamo comunque che i ragazzi tendenzialmente indossano tutti la mascherina anche all’esterno dell’edificio scolastico». Le cinque classi del Mascheroni si aggiungono a quelle messe in quarantena nelle scorse settimane, come la classe del Lussana attualmente a casa, ma anche quella del Leonardo da Vinci, che rientrerà a scuola lunedì: «I tamponi dei ragazzi in quarantena sono risultati tutti negativi» annuncia il dirigente scolastico Luca Radici.