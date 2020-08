Migliora il diciassettenne di Albano «Si è risvegliato, sulla strada giusta»

Il ragazzo ora non è più intubato e, anche se non è ancora fuori pericolo, pian piano sembra si stia riprendendo. Una buona notizia che ha rincuorato il padre, la madre e il fratello diciottenne del giovane che in questi giorni stanno vivendo ore di grande apprensione.

«Buone notizie da Milano - fa sapere il padre del diciassette -: mio figlio non è più intubato, si è risvegliato e sta recuperando. Ci vorrà ancora del tempo, ma tutti i parametri stanno lentamente migliorando». Il diciassettenne si era sentito male lunedì 17 agosto, quando aveva accusato problemi intestinali e febbre. Siccome le sue condizioni non miglioravano, la stessa sera era stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bolognini di Seriate.