Milano-Brescia, ecco le prossime chiusure

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione delle barriere fonoassorbenti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22 di giovedì 27 alle 2 di venerdì’ 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Capriate o di Bergamo.