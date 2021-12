Misure anti Covid, tutte le nuove regole da sapere

Si attende la pubblicazione, probabilmente il 31 dicembre, sulla Gazzetta ufficiale per l’ingresso in vigore. Importante: niente isolamento per chi ha ricevuto la terza dose, dal 10 gennaio green pass rafforzato sul trasporto locale.

Quando entreranno in vigore le nuove regole per arginare il Covid e l’ondata di Omicron? Appena il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, probabilmente oggi. Nell’attesa, facciamo il punto della situazione alla luce delle nuove (e qualcuna anche più datata) regole, fermo restando che si tratta di anticipazioni in attesa della pubblicazione del testo del governo che chiarirà in modo incontrovertibile i dubbi, in verità non pochi soprattutto sul fronte della quarantena e provvedimenti annessi.

1 . Quarantena , isolamento e contatti stretti