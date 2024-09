Monza in estasi: la Ferrari di Leclerc vice il Gp d’Italia

Il cielo è rosso sopra Monza. Charles Leclerc porta la Ferrari alla vittoria sulla pista di Monza, vincendo il Gran Premio d’Italia davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto posto per un ottimo Carlos Sainz, che con l’altra Rossa è stato decisivo per l’allungo del compagno.

Quinta e settima le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, separate dalla Red Bull di Max Verstappen che in chiave mondiale limita così i danni. Ottavo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez. Chiudono la top ten Alexander Albon su Williams e Kevin Magnussen su Haas.

Charles Leclerc festeggia dopo la vittoria

(Foto di Daniel Dal Zennaro)

«E’ un momento fantastico, una sensazione incredibile. Credevo che la prima volta fosse unica invece la seconda è stata speciale. Gli ultimi giri ho provato un’emozione incredibile. Vedevo gli spalti che mi spingevano alla vittoria.Ogni anno voglio vincere tutti i Gp ma quello di Monza è speciale per l’atmosfera che c’è». Lo ha affermato Charles Leclerc, tornato a trionfare nel Gran Premio d’Italia con la Ferrari. «I tifosi esultavano nel 2019 per la mia vittoria che è stata un sogno per me. Vincere qua è sempre speciale grazie ai tifosi, al loro sostegno, alla loro spinta. Gli aggiornamenti del pacchetto hanno funzionato bene. La Mclaren resta favorita ma anche a Baku possiamo fare qualcosa di speciale», ha concluso Leclerc.