Morto in bici Luigi Tosi papà del ciclista Angelo

A 87 anni faceva ancora 15 mila chilometri in bici all’anno. E lunedì 7 ottobre proprio in bici – passione di famiglia, trasmessa anche ai suoi figli – è morto Luigi Tosi, padre di Angelo Tosi, ex professionista da una ventina d’anni di casa a Bruntino (Villa d’Almè) . La disgrazia si è verificata tra Ponte dell’Oglio e Bettola da dove si dirama la strada collinare dell’Appennino Piacentino. Strada che l’anziano ciclista era solito percorrere in bicicletta, la passione della sua vita. Secondo le prime ricostruzioni, Tosi era in sella alla sua bici quando è avvenuto l’impatto con un furgone ed è caduto a lato della carreggiata.