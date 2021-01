Nascite, calo pure nel 2020 E la discesa ora accelera

Nascono sempre meno bambini in Italia e anche la Bergamasca non fa eccezione: il 2020 si è chiuso con il segno meno rispetto al 2019, davanti ai numeri di tutti i punti nascita della provincia, con un saldo negativo significativo - pari a circa il 18,5% - in particolare per l’Asst Bergamo Est, che sconta la chiusura del reparto dell’ospedale di Alzano Lombardo dal 23 febbraio, data indelebile, quella dei primi due contagi accertati nella Bergamasca. I primi calcoli relativi alla natalità del 2020 confrontata con il 2019 parlano di un calo che si attesta attorno al 7,5%.

L’ospedale dove vengono alla luce in assoluto più bambini resta il «Papa Giovanni XXIII», che pure lascia sul terreno circa 90 nascite negli ultimi 12 mesi rispetto all’anno precedente, pari a poco più del 2%. Nel 2020 i bambini nati all’ospedale di Bergamo sono stati 3.872 (il dato è aggiornato alle 9 del 31 dicembre), contro i 3.961 dell’anno prima, in prevalenza maschi (il 52%) e con un calo di stranieri (il 17,3% invece del 18%). «La leggera flessione va interpretata nel contesto globale, caratterizzato da una forte riduzione delle nascite - spiega Luigi Frigerio, direttore del Dipartimento materno-infantile e pediatrico dell’Asst Papa Giovanni -. Le nascite, rispetto al panorama regionale e nazionale, qui si riducono di poco.