Nastro Rosa, visite gratuite Appuntamenti anche al Bolognini

Con 52.800 casi in Italia e 800 casi a Bergamo nel 2018, la neoplasia della mammella rappresenta il tumore più frequente nelle donne, con una tendenza negli ultimi anni ad aumentare, soprattutto nella fascia d’età tra 45 e 49 anni. È, invece, in costante diminuzione la mortalità grazie all’efficacia delle nuove terapie e alla diagnosi precoce. Oggi la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è di circa l’87 per cento. Da qui si conferma l’importanza della diagnosi precoce anche per le donne che non rientrano nello screening di Regione Lombardia. La campagna è indirizzata in modo specifico alle donne di età inferiore ai 45 anni e superiore ai 75 anni, per sensibilizzarle a avere cura e attenzione per il proprio corpo.