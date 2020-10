Negozio di scarpe da 67 anni a Romano Il titolare: «Cerco qualcuno che continui»

Via Tadini, Alessandro Cenati vuole andare in pensione, ma vorrebbe lasciare il suo negozio di calzature a qualcuno che possa continuarne la storia.

«Cercasi qualcuno che a Romano voglia continuare l’attività del negozio di calzature di Alessandro Cenati». Che vuole andare in pensione, ma vorrebbe lasciare il suo negozio di calzature a una persona che voglia continuarne la storia. Il negozio ha 67 anni ed è una delle botteghe storiche del commercio a Romano. Venne aperto in via Tadini nel cuore del centro storico, nel 1953 dal padre di Alessandro, Giovanni Cenati.