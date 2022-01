Non c’è pace per Azzano, di nuovo in azione i ladri nei condomini

Nonostante l’allarme tra la popolazione e l’intensificarsi dei pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine, scattati in seguito alle segnalazioni di numerosi furti registrati negli ultimi giorni, nella notte tra sabato e domenica i topi d’appartamento hanno tentato di mettere a segno un nuovo colpo nei condomini di via Enrico Fermi, rompendo le porte delle cantine e danneggiando alcuni contatori. E anche nel tardo pomeriggio di lunedì 24 gennaio, poco dopo le 18, i malviventi si sono nuovamente palesati in via Pascoli, ma sono stati messi in fuga da un ragazzo che ha dato l’allarme dopo averli avvistati. La proposta social ha però suscitato reazioni contrastanti, tra plausi e scetticismo, raccogliendo scarse adesioni. Nel frattempo il sindaco del comune dell’hinterland, Lucio De Luca, ha comunicato che la Polizia Locale di Azzano San Paolo e i Carabinieri di Stezzano hanno già pianificato i presidi per contrastare il fenomeno.

Alla luce di questi fatti nel comune dell’hinterland il clima si sta facendo pesante e c’è chi sui social ha proposto agli azzanesi di auto-organizzarsi per cercare di contrastare l’ondata di furti. «Vista la sequenza di furti e tentati furti, senza invocare e proporre ronde di vigilanti, faccio una domanda, ma semplici cittadini che si mettono d accordo per passeggiare insieme nel tempo libero, con un semplice telefono in tasca e occhi aperti, non sarebbe una buona idea? - ha scritto un cittadino sulla bacheca del gruppo Facebook « Sei di Azzano San Paolo se... » - più disponibilità c’è e più occhi sarebbero pronti a segnalare i misfatti alle forze dell ordine. Ripeto, passeggiate a gruppi di due o tre e semplice telefono».