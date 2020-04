Nonna Mariarosa ce l’ha fatta A 98 anni «ciao ciao Covid»

«In ospedale è stata parecchio dura e ho avuto paura, ma ora mi sento meglio e a poco a poco mi sto riprendendo». Mariarosa Cavalli, 98 anni di Alzano Lombardo, racconta così, la sua lotta, durata quasi due mesi, al coronavirus. «Tutto è iniziato all’ospedale di Alzano Lombardo – racconta Mariagrazia, la figlia di Mariarosa, che nelle settimane in cui la madre si è curata a casa è rimasta sempre al suo fianco – dove mia madre è stata ricoverata il 14 febbraio per un principio di infarto . Nei giorni a seguire, tutti noi, figli, nipoti, amici e parenti, a turno, siamo stati con lei nella speranza che potesse riprendersi il prima possibile, e così è stato. Il 22 febbraio ci comunicano che sarebbe stata dimessa il martedì seguente, ma poi, purtroppo è arrivata l’emergenza coronavirus e il 23 febbraio il reparto di medicina generale dell’ospedale viene chiuso, sigillato. E con il reparto, all’interno, anche tutte le persone ricoverate, compresa mia madre. In ospedale è stata dura, per lei, ma anche per noi, perché da un giorno all’altro ci siamo ritrovati senza poterci vedere ed è subentrata la paura. La notte di lunedì, poi, a mia madre si è alzata la febbre e le hanno fatto il tampone per il Covid-19 a cui è risultata positiva».

Il 5 marzo il rientro a casa. «Fortunatamente – continua la figlia – mia madre non stava troppo male, quantomeno riusciva a respirare autonomamente, e i medici hanno deciso di mandarla a casa in modo che potessimo prendercene cura noi. Da quel giorno io e mio fratello, medico in pensione, siamo rimasti al suo fianco, perché altrimenti, vivendo lei sola, sarebbe rimasta intere settimane senza aiuto. Aiuto di cui aveva sicuramente bisogno . Così ho preso l’aspettativa al lavoro e sono rimasta isolata con lei, per assisterla. Inoltre tutti noi, figli nipoti, nuore, e le rispettive famiglie, ci siamo messi in isolamento volontario domiciliare. Nessuno ci ha chiesto di farlo, ma il nostro buon senso non può permettere che persone meno fortunate di noi, o più deboli, possano finire in pericolo. Quello che ci chiediamo però è perché nessuno ci abbia invitato a farlo. Anche perché noi ci abbiamo pensato, ma tanti altri che avevano frequentato l’ospedale come noi i giorni prima dell’emergenza magari hanno continuato la loro vita, portando il virus per le strade».