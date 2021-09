Nuovi arrivi a Le Cornelle, un nuova compagna per la tigre Kuru - Le foto

L’autunno è arrivato e per festeggiare la fine di settembre è in programma l’ultimo appuntamento di Educazoo dedicato al rinoceronte. Ma non solo e sono arrivate al parco faunistico nuove specie: zebra di montagna, potamocero e cicogna di Abdim, con anche una nuova compagna per la tigre bianca Kuru, simbolo del Parco di Valbrembo.

Sabato 25 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Rinoceronte, Le Cornelle conferma il proprio impegno nella tutela del rinoceronte bianco presentando grazie ad Educazoo le femmine Lara, Shanny e il maschio Pancho . Un’occasione di informazione ambientale per conoscere più da vicino questa specie in grave pericolo di estinzione, soprattutto a causa del bracconaggio perpetrato per il corno molto richiesto dalla medicina tradizionale orientale, corno che è costituito dalla stessa sostanza delle nostre unghie e dei nostri capelli ma che sul mercati illegale ha raggiunto un valore superiore a quello dell’oro. Agli inizi degli anni ’70 si stimava una popolazione di 65.000 rinoceronti africani in natura, oggi se ne contano circa 18.000, di cui il 93% in Sud Africa. Se il tasso di decrescita di questa specie continuasse con i ritmi attuali, in poche decine di anni, le due specie di rinoceronte africano si estingueranno in natura. I programmi di riproduzione in cattività svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguarda della specie e l’adesione del parco faunistico Le Cornelle ai programmi Eep (Eaza Ex situ Programmes) rappresenta la ferma volontà di voler concretamente contribuire a scongiurare il rischio di estinzione del rinoceronte bianco.