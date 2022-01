Paesi a contagi zero in Valle Brembana: «merito di vaccini e passaparola»

Piccoli e brembani. Questo l’identikit dei pochi paesi, esattamente sei, della Bergamasca che in base all’ultimo report di Ats sono a contagi zero. Gli unici Comuni della nostra provincia che negli ultimi sette giorni - attestati a mercoledì - non registrano alcun positivo hanno tutti una popolazione al di sotto dei 300 abitanti e si trovano in Valle Brembana. Si tratta di Blello, che con soli 75 abitanti (i dati abitanti sono dati Istat) è il più piccolo comune della bergamasca, Carona, il più popoloso della lista con 289 abitanti, Foppolo (172 abitanti), Mezzoldo (164), Piazzolo (87) e Vedeseta (188).

La «ricetta» Diverse le cause che hanno concorso al traguardo dei Comuni covid-free. In primo luogo ha avuto un peso determinante la percentuale di popolazione vaccinata, poi il rispetto assiduo delle norme anti-contagio, passando per i grandi spazi di incontro, tutti all’aperto, di cui i pochi abitanti possono disporre, evitando così assembramenti. Inoltre in questi paesi abita con una popolazione mediamente più anziana rispetto ad altre zone della Bergamasca (pochi quindi i bambini e ragazzi che sono rientrati a scuola, uno dei luoghi dove il coronavirus corre maggiormente nelle ultime settimane). E per finire va sottolineato il grande senso di comunità che ha responsabilizzato tutti nel tutelare, prima di tutto sé stessi e, poi, anche gli altri con una segnalazione attenta delle variazioni dello stato di salute. Il rispetto delle norme «Qui a Blello - dichiara il sindaco Luigi Mazzucotelli - le persone stanno in casa, soprattutto perché sono quasi tutti pensionati e chi non lo è ha la propria azienda agricola e quindi lavora tutto il giorno da solo.