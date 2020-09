Patrizia e Michele si sposano in quota «La Presolana, cattedrale naturale»

Guida alpina lui, insegnante con la passione per l’arrampicata lei. Michele Alebardi e Patrizia Lato si sono conosciuti in montagna e in montagna hanno scelto di dire il loro «sì», domenica 6 settembre.

Guida alpina lui, insegnante con la passione per l’arrampicata lei. Michele Alebardi e Patrizia Lato si sono conosciuti in montagna e in montagna hanno scelto di dire il loro «sì»: dopo 41 anni dall’ultima volta, la Parete nord della Presolana sarà domenica 6 settembre la cattedrale naturale in cui i due alpinisti si prometteranno amore eterno.