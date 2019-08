Piazza Vecchia «green» - Foto Dodicimila vasi intorno alla fontana

Conto alla rovescia per la rassegna de «I Maestri del Paesaggio». Le planimetrie che fissano essenze arboree e punti luce in Piazza Vecchia, e in altre piazze storiche della città (Mascheroni, Angelini, Pontida, Sant’Anna) e in alcuni angoli di via Borgo Palazzo sono state approvate dalla Giunta prima delle vacanze. La metamorfosi verde delle piazze storiche di Bergamo ha ricevuto il placet dell’amministrazione comunale che, sin dalla prima edizione, era il 2011, collabora con Arketipos ai «Maestri del Paesaggio».